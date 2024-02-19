Инфляция давит, но он пока держится
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В пятницу, 16 февраля, рубль умеренно восстановился в парах с иностранными валютами. К завершению торгов доллар США понизился на 0,03% до 92,22 рубля, курс евро сократился на 0,13% до 99,17 рубля, курс китайского юаня уменьшился на 0,68% до 12,6515 рубля.
Ключевым событием дня стало заседание Банка России и его решение по ставке. Стоимость кредитования сохранилась на отметке в 16% годовых. Это полностью укладывается в базовый сценарий ожиданий. В комментариях регулятор отметил наличие ряда проинфляционных факторов, за которыми в дальнейшем стоит внимательно наблюдать. Ранее Росстат обнародовал статистику, согласно которой инфляция начала разгоняться в последние недели.
Биржевые реакции на решение ЦБ для рубля оказались ограниченными. На ставки по кредитам и депозитам внутри российских банков такие новости влияния не окажут.
На рынке нефти покупатели остается в большинстве, хотя в моменте и наблюдается коррекционное снижение цен. Баррель нефти сорта Brent в понедельник стоит $82,87.
В начале недели доллар США сохранит позиции в границах значений 92-92,50 рублей. Евро останется в диапазоне 99-100 рублей, юань — 12,60-12,80 рублей. На этой неделе налоговый период в РФ вступит в свою активную фазу.
Российский фондовый рынок снизился, но сохранил определенное равновесие. В понедельник индекс Мосбиржи будет торговаться в рамках отметок 3230-3265 пунктов. Индекс РТС проведет сессию в границах 1100-1130 пунктов.
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