МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Во вторник, 20 февраля, рубль снизился, но сделал это элегантно. К завершению торгов доллар укрепился на символические 0,01% до 92,34 рубля, курс евро вырос на 0,52% до 99,99 рубля, курс юаня расширился на 0,15% до 12,7995 рубля.

Проблемная конъюнктура для рубля с каждым днем обрастает подробностями. Однако инвесторам пока удается сохранять равновесие и если и реагировать, то с достоинством.

Новости о возможном согласовании и внедрении до конца недели 13-го пакета антироссийских санкций являются негативом для рубля, но достаточно привычным. Если учесть нумерацию таких пакетов, это даже закономерно. Реакции валютного сектора обязательно будут, но, возможно, уже на факты. У рынка остается два торговых дня этой недели для того, чтобы сформировать позицию по этому вопросу.

Вечерняя коррекция рынка нефти принципиальным образом не меняет общего настроения на товарно-сырьевых площадках. Баррель нефти сорта Brent в среду восстановился к $82,64.

Сегодня доллар США проторгуется в рамках 92,10-92,80 рубля. Евро останется в коридоре 99,50-100,50 рубля, юань — 12,70-12,95 рубля.

Российский фондовый рынок пережил стресс, связанный с санкционными новостями. В среду индекс Мосбиржи проследует в границах 3190-3230 пунктов. Индекс РТС попробует закрепиться в пределах 1085-1105 пунктов.