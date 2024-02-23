На последнем заседании Банка России регулятор оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. Такое решение было ожидаемым, однако последующая риторика оказалась жестче, чем прогнозировал рынок. Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 12,5-14,5% до 13,5-15,5%. В 2025 году ставка ожидается на уровне 8-10%, против предыдущего прогноза 7-9%.

Влияние риторики о более длительном сроке высоких ставок может сказаться и на реальном секторе экономики, и на финансовых рынках. Мы выделили три ключевых направления, на которые этот фактор окажет максимальный эффект.

Экономика

Кредиты до года продолжат дорожать в ближайшие несколько месяцев, тем самым отыгрывая жесткую риторику. Ставки по кредитам более года также будут расти, но не такими сильными темпами как краткосрочные кредиты. Удорожание кредитов продолжит сказываться на компаниях и потребителях, которые продолжат сокращать заимствования. Цикл повышения ключевой уже сказался на темпах розничного кредитования, объем портфеля которого в декабре снизился на 0,1%. Корпоративное кредитование замедлилось до 1,8% против 2% в ноябре и в ближайшем будущем ожидаем продолжения снижения. На фоне снижения потребительской и кредитной активности постепенно будет сокращаться и производственная активность, тем самым сбивая темпы роста цен.

Облигации

Жесткая риторика Банка России уже начала сказываться на ценах государственных облигаций. За последние 5 торговых сессий индекс государственных облигаций RGBI снизился на 1% и почти обновил минимумы декабря 2023 года. Мы ожидаем, что цены на облигации могут еще незначительно снизиться, но, в общем и целом, останутся около текущих значений вплоть до следующего заседания Банка России в марте. Мы полагаем, что в текущих условиях более привлекательными выглядят корпоративные облигации со сроком погашения 2-3 года.

Акции

Рост доходностей в ОФЗ может снизить привлекательность акций в разрезе дивидендной доходности. Также рост стоимости кредитов неуклонно будет влиять на маржинальность компаний и снижать показатели прибыльности. Поэтому в ближайшее время на фондовом рынке России можно ожидать коррекции. Ее глубина будет зависеть от прочих факторов, таких как курс рубля и цены на нефть. В базовом сценарии мы предполагаем снижение до 3100 п. по индексу Мосбиржи.