Ожидается, что цены на золото и нефть будут демонстрировать стабильный рост в ближайшие 12-18 месяцев, однако маловероятно, что они достигнут прогнозируемых Citi значений в $3000 за унцию для золота и $100 за баррель для нефти.

Рост цен на золото может быть спровоцирован сохраняющейся высокой инфляцией и геополитической напряженностью. В то же время, если конфликты на Ближнем Востоке удастся избежать, золото может потерять свою привлекательность как защитный актив.

Текущая цена на нефть марки Brent колеблется в районе $82-83 за баррель, достигнув максимальных значений за последние несколько месяцев. Эксперты связывают это с атаками в Красном море и обострением геополитической ситуации в регионе.

Прямое столкновение Израиля и Ирана может привести к резкому росту цен на нефть, подтолкнув их к отметке $150 долларов за баррель. Такой сценарий может привести к снижению мирового экономического роста с 2,2% до 1,7%, что повлечет за собой уменьшение мирового спроса на товары и услуги, падение производства и рост безработицы.

Однако, несмотря на возможный рост цен на нефть, в ближайшие месяцы они сохранятся на относительно стабильном уровне. Это объясняется ожиданием роста производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и планами по увеличению добычи в США.

В среднесрочной перспективе, к середине-концу 2024 года, стоимость нефти будет зависеть от объемов добычи в США, где прогнозируется рост спроса на нефть из-за увеличения машиностроения в стране.

Александр Новак, занимавший пост министра энергетики Российской Федерации, предсказывает рост спроса на нефть до 2040 года. Это указывает на то, что нефть останется важным энергетическим ресурсом в ближайшие десятилетия. В целом, прогнозы относительно цен на золото и нефть в следующие 12-18 месяцах остаются неопределенными и зависят от множества факторов, включая геополитическую ситуацию, инфляцию и темпы экономического роста.

Насколько хорош этот сценарий для России? На фоне сохраняющейся напряженности co странами Запада, а также продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, позиции российских нефтяников существенно укрепились. По прогнозам экспертов, в течение следующего года цены на нефть останутся на высоком уровне, что принесет значительные выгоды России и рублю.

Однако в мире формируется немало рисков. Ближний Восток является ключевым регионом для мировой нефтяной промышленности, обеспечивая поставки сырья для многих стран мира. Любое нарушение поставок нефти из этого региона способно вызвать значительный рост цен.

Многие аналитики прогнозируют глобальную рецессию. Крупнейшие мировые центробанки повышают ключевую ставку. Ломаются глобальные цепочки поставок из-за того, что мировая экономика разделилась на блоки.

Пока все это не сказывается на России негативно. Производства работают, продолжается экспорт и импорт. В целом российская экономика показывает рост, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, санкции и так далее.

Однако тревожные моменты все-таки есть. Великобритания впервые после пандемии вступила в техническую рецессию (сокращение ВВП 2 квартала подряд). В Японии также рецессия впервые за 5 лет (снижение экономики последние полгода). Экономика Германии в 4 квартале 2023 года потеряла 0,3% и находилась в застое до этого. Финская экономика также находится в рецессии и падает 2 квартала подряд. Нидерланды в прошлом году показали самый слабый рост за последние 50 лет.

Замедление ведущих экономик мира в перспективе может косвенно сказаться и на России. Выше приведен пример недружественных нам стран, но и дружественные партнеры также находятся в глобальной взаимосвязи, торговле и зависимости.

К примеру, замедление экономики Европы может снизить спрос на китайские товары. Как следствие, экономика Поднебесной также начнет снижаться. А так как Россия на данный момент является главным поставщиком сырьевых ресурсов в Китай, это может крайне негативно сказаться и на нашей экономической ситуации. Доходы российских экспортеров упадут, что плохо и для бюджета, и для рубля.