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ЦБ: Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность РФ в I квартале


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Промсвязьбанк PSBR в течение первого квартала 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность РФ, он продолжит выполнять обычные банковские операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Ранее в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан на базе Промсвязьбанка, его возглавит глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

"В течение первого квартала 2018 года Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность Российской Федерации. Банк станет опорным банком по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банковское сопровождение государственного оборонного заказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями Промсвязьбанка", - отметили в ЦБ.

Отмечается, что масштабы деятельности Промсвязьбанка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий оборонно-промышленного сектора. Банк специализируется на обслуживании и кредитовании предприятий реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности и машиностроения, одновременно банк имеет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физлиц, имеет широкую филиальную сеть и представительства за рубежом (в Индии и Китае), то есть характер его деятельности отвечает целям и задачам осуществления соответствующего банковского обслуживания и сопровождения в рамках закона о ГОЗе, говорится в сообщении ЦБ.

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