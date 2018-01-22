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Telegram собрал заявок на $3,8 млрд в рамках ICO


Компании / Финансы

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram собрал заявок на 3,8 миллиарда долларов в рамках ICO (initial coin offering - первичное размещение криптовалюты), пишет в понедельник газета "Ведомости".

Сбор заявок предварительного этапа ICO завершен, пишет газета со ссылкой на сотрудника венчурного фонда, знакомого с участниками этого ICO, и участника синдиката инвесторов, который собирается вложиться в Telegram. Спрос ажиотажный, сообщили собеседники издания. На предварительном этапе Telegram собирает 850 миллионов долларов, а заявок подано на вчетверо большую сумму, оценил участник синдиката инвесторов. Сумма близка к 3,8 миллиарда долларов, сообщил газете сотрудник венчурного фонда.

Между тем вокруг первичного размещения может появиться рынок перепродажи токенов, пишет издание. Так, "вторичная" доля может обойтись на 30-40% дороже той суммы, которую продавцы заплатили сами.

Логотип мессенджера TelegramПочему Telegram выбрал ICO вместо IPO

Книга заявок на предварительное ICO была переподписана настолько, что руководство Telegram отказывалось от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России, рассказывали изданию два человека, знакомых с участниками переговоров. В расчете, что организаторы уменьшат их доли, инвесторы подавали заявки на суммы большие, чем собирались вложить, объяснил участник синдиката инвесторов.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров не ответил на вопросы издания. Ранее в своем Twitter он предостерег подписчиков от покупки мошеннических токенов "грам" (предположительно, название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network).

В начале января издание TechCrunch отмечало, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж. В среду, 17 января, агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием white paper (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу - Telegram Open Network (TON) - c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.

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