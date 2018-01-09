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Греф: Сбербанк планирует увеличить долю дохода от e-commerce благодаря СП с "Яндексом"


Компании / Финансы / Банки

СОЧИ, 7 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER планирует увеличить долю дохода от электронной коммерции благодаря СП с "Яндексом" и ожидает изменений бизнес-ландшафта российского рынка, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на мастер-классе финального этапа Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

Сбербанк определил для себя восемь перспективных направлений, стратегия до 2021 года посвящена тому, что Сбербанк превращается в экосистему, напомнил он.

Сбербанк (в 2017 году - ред.) создал СП с "Яндексом" и занимается тем, как преобразовать ландшафт для бизнеса в России, сказал Греф. "Потому что стыдно иметь 4% e-commerce (выручки от электронной коммерции в общих розничных продажах - ред.), в таких странах как Великобритания - это 27% в этом году", - отметил он.

"Это в том числе наша ответственность, не важно, победим мы на рынке или нет, я думаю, что шанс победить у нас хороший, но точно - эта конкуренция, которую мы создадим - она изменит ландшафт", - считает он.

Сбербанк и "Яндекс" YNDX могут привлечь в свое СП зарубежных партнеров, возможно из Китая, или нового российского партнёра, сообщил первый зампред банка Лев Хасис на презентации стратегии Сбербанка до 2020 года в декабре. Сбербанк и "Яндекс" в декабре сообщили о подписании обязывающего соглашения о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета".

В августе Сбербанк и "Яндекс" сообщили о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей. Согласно соглашению о намерении, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги. На момент сделки партнеры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в совместной компании. До 10% акций СП пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".

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