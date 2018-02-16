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Банк России предложил запретить уличные табло с курсами валют


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Банк России опубликовал проект указания, согласно которому банкам запретят размещать информацию о курсах иностранной валюты вне своих помещений, то есть на уличных табло.

"Уполномоченный банк (филиал) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками не вправе размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал)", - говорится в документе. В частности, запрещается размещать такую информацию на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения и других элементах банка.

ЦБ не планирует запрещать банкам размещать табло с курсами валют в окнах и витринах >>

При этом при установлении или изменении курсов иностранных валют автоматизированной банковской системой во внутренних документах банка должны быть предусмотрены алгоритмы расчетов устанавливаемых курсов иностранных валют, определение времени их установления. Допускается устанавливать разные курсы иностранных валют для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты.

Предполагается, что кассовый работник до получения денежных средств от клиента должен проинформировать его об установленном на момент обращения курсе иностранной валюты и получить устное согласие на обмен.

"С момента получения устного согласия физического лица на проведение такой операции по согласованному курсу иностранной валюты кассовый работник должен зафиксировать в системе обслуживания клиентов уполномоченного банка (филиала) согласованный курс по данной операции", - отмечается в документе.

Замечания и предложения по проекту Банка России принимаются до 1 марта. Указание вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

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