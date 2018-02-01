Президент МТС Дубовсков может возглавить АФК "Система" вместо Шамолина

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" AFKS 2 марта рассмотрит вопрос о назначении нового президента корпорации, им может стать глава МТС MTSS Андрей Дубовсков, говорится в сообщении АФК.

"Сегодня комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению АФК "Система" рекомендовал совету директоров назначить на должность президента корпорации Андрея Дубовскова, возглавляющего ПАО "МТС", в связи с планируемым переходом Михаила Шамолина на другую должность в группе АФК "Система", - говорится в сообщении.

Андрей Дубовсков был утвержден в должности президента и председателя правления МТС в марте 2011 года. На этом посту он сменил Шамолина. Дубовсков имеет обширный опыт работы в сфере телекоммуникаций в ряде компаний в Москве, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Перми и других городах. С 2002 по 2004 год был генеральным директором компании группы "Теле2" в Нижнем Новгороде.

Вице-президент МТС Корня назначен президентом компании вместо Дубовскова >>

В 2004 году перешел на работу в группу компаний МТС, заняв пост директора филиала компании в Нижнем Новгороде. В 2006-2007 годах был директором регионального подразделения "МТС Урал". В 2007 году приступил к работе в ЗАО "УМС" ("МТС Украина") в качестве первого заместителя генерального директора, с 2008 года возглавил ПрАО "МТС Украина".

Шамолин в 1998-2004 годах работал в международной консалтинговой компании McKinsey&Co. В 2004-2005 годах - управляющий директор ферросплавного бизнеса корпорации "Интерпайп" (Украина).

В 2005-2011 годах - вице-президент по продажам и абонентскому обслуживанию; вице-президент, директор бизнес-единицы "МТС Россия"; президент ОАО "МТС", с 10 марта 2011 года - президент АФК "Система".