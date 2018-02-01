Вице-президент МТС Корня назначен президентом компании вместо Дубовскова

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Совет директоров МТС MTSS удовлетворил ходатайство Андрея Дубовскова о досрочном прекращении полномочий президента - председателя правления компании и назначил на эту должность вице-президента МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексея Корню, говорится в сообщении компании.

Корня вступает в должность президента МТС 13 марта 2018 года сроком на три года.

Сам Дубовсков, занимавший должность президента МТС с марта 2011 года, может возглавить АФК "Система" AFKS(контролирующий акционер МТС). Этот вопрос совет директоров корпорации рассмотрит 2 марта. Утвердить Дубовскова в этой должности совету директоров АФК в четверг рекомендовал комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете.

"Андрей Дубовсков добился великолепных результатов на посту президента МТС. Благодаря проведенной Андреем бизнес- и корпоративной реформе, тонкому пониманию специфики рынка, великолепной профессиональной интуиции, прекрасно подобранной команде, МТС из года в год из квартала в квартал укрепляла свое лидерство на российском рынке, последовательно увеличивая разрыв по выручке и OIBDA с ближайшими конкурентами", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров МТС Рона Зоммера.

"Мы уверены, что новый президент МТС Алексей Корня продолжит реализацию стратегических инициатив МТС в направлении развития эффективной экосистемы цифровых сервисов. Нет сомнений, что большой опыт работы Алексея в компании, его погруженность во все бизнес-процессы и отраслевую специфику позволят и в дальнейшем укреплять позиции МТС на всех рынках присутствия и создавать дополнительные возможности для роста бизнеса в новых сегментах", - добавил Зоммер.

Алексей Корня начал работу в компании в 2004 году в должности финансового директора регионального подразделения "МТС Урал". В 2004-2007 годах был директором группы МТС по бизнес-планированию, с марта 2007 года занял пост директора группы МТС по контроллингу. С 2008 года – врио, а с 2010 года - вице-президент ПАО "МТС" по финансам и инвестициям. С июня 2016 года - вице-президент по финансам, и инвестициям, слияниям и поглощениям.

Является членом бюджетного комитета при совете директоров МТС и наблюдательного совета ПрАО "МТС Украина", входит в советы директоров СООО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС Беларусь"), АО "РТК". Член совета директоров и комитета по стратегии и управлению рисками при совете директоров ПАО "МТС-Банк".