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ЦБ отозвал лицензию у "Русского торгового банка"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского торгового банка" (РТБК, Москва), говорится в сообщении регулятора.

Как поясняется в сообщении ЦБ РФ, "бизнес-модель КБ РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний".

"Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - добавляет регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов РТБК приостановлены.

По данным БИР Аналитик, банк занимал на 1 марта текущего года 260 место в банковской системе РФ с активами в размере 11,2 млрд рублей, собственные средства - 1,2 млрд рублей, вклады - 6,8 млрд рублей.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Логос"

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