ЦБ сократит более тысячи сотрудников блока банковского надзора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует в рамках реформы банковского надзора сократить около 1,1-1,2 тысячи сотрудников этого блока по всей стране из работающих в нем порядка 2,5 тысячи человек, следует из слов зампреда ЦБ Ольги Поляковой.

"Порядка 40% (планируется - ред.) сокращение сотрудников блока банковского надзора по всей стране. Ориентировочно было у нас порядка 2,5 тысячи человек, а остается 1,3-1,4 тысячи", - сказала Полякова журналистам.

По ее словам, сокращение коснется сотрудников департамента банковского надзора, департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, службы текущего банковского надзора.

"Но надо понимать, что у нас все-таки перераспределение функционала произошло, и создано новое подразделение – служба анализа рисков. Вы знаете, что мы не только централизацию надзора проводим в рамках реформирования, но и разделение компетенций. То есть компетенция по принятию решений остается в ведении подразделения, которое занимается текущим надзором. А компетенция по оценке рисков перешла в службу анализа рисков – это наше сервисное подразделение, которое помогает нам наиболее качественно оценивать риски в деятельности кредитных организаций", - пояснила зампред ЦБ.