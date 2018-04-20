ЦБ докапитализирует Автовазбанк на 350 млн руб

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Банк России докапитализирует Автовазбанк (АВБ) на 350 миллионов рублей, сообщает регулятор.

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества Автовазбанк..., которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 350 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО Банк АВБ", - говорится в сообщении.

ЦБ в начале апреля возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком, который с декабря прошлого года сам проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в прошлом году заявлял, что Автовазбанк нуждается в докапитализации на сумму не более 15 миллиардов рублей.