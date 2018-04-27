ЦБ стал владельцем более 99,99% акций Автовазбанка

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Банк России стал владельцем более 99,99% ценных бумаг Автовазбанка. Об этом в пятницу сообщает регулятор.

"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций акционерного общества Автовазбанк", - говорится в сообщении.

ЦБ в начале апреля возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком, который с декабря прошлого года сам проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС.

20 апреля Банк России сообщал о том, что докапитализирует Автовазбанк (АВБ) на 350 миллионов рублей.

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Автовазбанка..., которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 350 млн рублей. Данные денежные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО Банк АВБ", - сообщал регулятор на прошлой неделе.