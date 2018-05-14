Экспертное мнение: Страховщики РФ уже давно ждут изменений тарифов ОСАГО

МОСКВА, 14 мая ПРАЙМ. Необходимость изменения тарифов ОСАГО в РФ назрела еще в прошлом году; базовые ставки тарифов обязательной "автогражданки" следует увеличить на 25-30%, а для выхода ОСАГО из кризиса необходима полная либерализация его тарифов, считают эксперты российского страхового рынка, опрошенные РИА Новости.

В понедельник газета "Ведомости" написала со ссылкой на копию проекта указания ЦБ РФ, что регулятор планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Газета отметила, что в проекте не указаны суммы минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, территориальные коэффициенты и коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя — их размер ЦБ еще предстоит определить. Действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя ЦБ предлагает оставить прежними.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на так называемый коэффициент бонус-малус — он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в аварии. Эту систему ЦБ менять не намерен, пишет издание.

Согласно закону об ОСАГО, ЦБ может менять тарифы ОСАГО не чаще одного раза в год. ЦБ уже дважды повышал базовые тарифы по этому виду страхования: осенью 2014 года — на 30%, и весной 2015 года — на 40%, тогда же был расширен тарифный коридор до 20%. Так, например, базовый тариф для расчета стоимости ОСАГО для владельцев транспортных средств категории "В" (физических лиц и индивидуальных предпринимателей) составляет на сегодняшний день от 3432 рублей до 4118 рублей.

ДАВНО НАЗРЕВШАЯ ПРОБЛЕМА

Страховщики уже неоднократно заявляли, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности недобросовестных автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.

Директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" ings Виталий Княгиничев отмечает, что убыточность в ОСАГО растет в последние три года, и многие компании вынуждены нивелировать последствия этой ситуации за счет других, добровольных, видов страхования.

По словам директора по развитию страхования СК "МАКС" Сергея Печникова, запредельная убыточность региональных продаж ОСАГО требовала, чтобы изменения в тарифах были сделаны еще год назад. Он подчеркнул, что срок корректировок уже задерживается, и "ждать больше нет возможности".

Чтобы выровнять ситуацию с убыточностью и привести ее к нормативным значениям, заложенным в тарифах, требуется увеличение базовых ставок тарифов на 25-30%, считает Печников.

Вместе с тем, по словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, в РСА говорят не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа, когда нарушитель правил или начинающий водитель получает больший тариф, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший.

По мнению страхового сообщества, это позволит компенсировать издержки по рисковому сегменту, при этом хорошие водители не будут платить за плохих.

ПАНАЦЕЯ

Юргенс еще в конце прошлого года говорил, что в целом дисбаланс в ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнений, что следует идти по пути либерализации тарифов. По мнению некоторых участников рынка, в целом на переход к свободным тарифам может уйти три-четыре года.

Княгиничев заявил, что либерализация тарифов ОСАГО фактически является единственным способом вывести данный сегмент из кризиса.

По словам Юргенса, РСА выступает за поэтапное расширение тарифного коридора в ОСАГО и полное освобождение тарифов по этому виду страхования, полагая, что первым шагом, который нужно сделать в этом направлении — дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты.

"Ведомости" в понедельник также написали, что, по мнению Юргенса, после либерализации тарифов ОСАГО для убыточных клиентов его стоимость может возрасти на 25-50%, для неубыточных — снизиться на 50%.

Представитель ЦБ не стал комментировать изданию проект указания. Он лишь отметил, что поэтапная комплексная программа стабилизации ситуации на рынке ОСАГО будет представлена регулятором в ближайшее время.

Позиция Минфина — постепенный переход от государственного регулирования тарифов ОСАГО к рыночному тарифообразованию, сообщил газете замминистра финансов Алексей Моисеев.