КУБИНКА (Московская область), 22 авг — ПРАЙМ. Минфин России и Центральный банк рассматривают идею создания площадки для листинга компаний, находящихся под санкциями Запада, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Надо же где-то листинговаться санкционным (компаниям — ред.) Дерипаски. Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг и проводить размещение своих ценных бумаг… Мы (Минфин и ЦБ — ред.) сейчас работаем над тем, чтобы создать площадку для листинга санкционных компаний", — сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2018".

Моисеев подчеркнул, что подписанный закон о специальных административных районах (САР) был отчасти реакцией на санкционный список. "Очевидно мы должны создать условия соответствующие. Этот закон он, собственно говоря, про условия… в том числе создание инфраструктуры финансовой для листинга", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в начале августа подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в САР России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании.