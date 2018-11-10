МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ готовится запустить эксперимент по обмену информацией о ДТП в электронном виде, отправлять данные об аварии страховщикам можно будет с помощью приложения "Помощник ОСАГО", следует из черновика постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Страховщики знают о планируемом нововведении, но предупреждают, что этот механизм должен обеспечить безопасность данных и быть законодательно оформлен.

Приложение разрабатывает Банк России. Провести эксперимент планируется в Москве, Санкт-Петербурге и в пределах их областей. Эксперимент будет проведен при участии Минкомсвязи, ЦБ, МВД, Российского союза автостраховщиков (РСА), страховщиков и непосредственно водителей.

Если водители, попавшие в аварию, не имеют "разногласий… относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств, и при соблюдении условий подпунктов "а" и "б" пункта 1 статьи 11.1 Закона об ОСАГО", то они могут использовать приложение, чтобы передать информацию о происшествии страховщику.

В черновике документа добавляется, что при оформлении электронных документов о ДТП водители могут не заполнять бланки извещений об аварии, выданные страховщиками. Электронное извещение с простой электронной подписью приравнивается к аналогичному бумажному документу с подписями участников ДТП.

В документе уточняется, что эксперимент должен начаться не позднее девяти месяцев с момента вступления в силу этого постановления. Минкомсвязи с участием Банка России, МВД, РСА и страховщиков не позднее трех месяцев после окончания эксперимента должно оценить его результаты и представить соответствующий доклад в кабмин.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕЩЕ ДОРАБАТЫВАЕТСЯ

Как рассказал РИА Новости руководитель дирекции информационных технологий СК "МАКС" Александр Горяинов, входящий в рабочую группу по разработке приложения, оно уже создано, но с некоторыми ограничениями по части интеграции.

"Функционал у него заложен достаточный, есть много правовых вопросов, поэтому сейчас готовится проект постановления правительства, в котором описываются ограничения и условия его применения, проведения этого эксперимента", – пояснил он.

Решаются также технические вопросы, в частности вопрос о том, как страховщики будут получать информацию из приложения – через РСА или напрямую. "Оно должно работать с системой Госуслуги, оно должно получать информацию из ГИБДД, оно должно получать информацию из РСА. Вот эти три ключевых вещи сейчас в режиме тестирования или будущего тестирования", — добавил Горяинов.

Инициатива по повышению доступности электронных услуг в целом позитивна, но нужно осуществить ее так, чтобы не было рисков для рынка, отмечает Горяинов и обозначает обязательные пункты: наличие геопозиционирования, нередактируемость фотографий и обязательность GPS-меток. Сроки запуска, по его словам, пока находятся на согласовании.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД С ВОЗМОЖНЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ

Заместитель генерального директора по внешним связям компании "Ингосстрах" Илья Соломатин сообщил РИА Новости, что страховщик слышал о приложении, но пока не видел его в тестовом режиме.

"Если оно будет иметь федеральный характер, если оно будет инкорпорировано в существующую систему электронных баз правительства и МВД, мы воспримем эту инициативу положительно. Чтобы детально анализировать его, надо детально посмотреть, что в нем будет заложено. Поэтому пока сложно говорить о подводных камнях. Положительный тренд в плане оптимизации многих процедур, которые есть на рынке ОСАГО, уже есть", — сказал Соломатин.

Директор департамента автострахования "Лаборатории умного вождения" Александр Морозов считает эту инициативу полезной в первую очередь для потерпевших водителей.

"Возможность получить возмещение ущерба, не собирая бумажные документы, увеличит скорость урегулирования страхового случая, позволит избежать ошибок при оформлении бумажных документов, а значит и споров, и судов потерпевших со страховщиками. Не стоит забывать и о том, что если оформление ДТП станет легче, это избавит дороги от части пробок и заторов из-за водителей, ожидающих ГИБДД на месте ДТП", — объяснил он.

Морозов добавил, что в инициативе присутствует сложность: возможность оформления ДТП через приложение должна быть прописана в законе, а для этого одобрена всеми страховщиками, продающими ОСАГО. Приложение должно одновременно быть защищено от мошенников и быть удобным и понятным для пользователя, заключил он.