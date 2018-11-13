МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Выигрыш России от высоких цен на нефть практически не оказал положительного эффекта на экономику: доход от разницы нефтяных цен ушел в отток капитала, ускорившийся из-за боязни новых санкций, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.

"Практически весь выигрыш между нынешними ценами в практически 70 долларов за баррель и теми, на которые ориентировались раньше, в начале года — 50 долларов с лишним, он ушёл весь в отток капитала, и почти ничего не осело внутри экономики, даже несколько поубавилось", — сказал Клепач на конференции S&P Global.

Он добавил, что отток капитала — не только "хроническая болезнь" российской экономики, но и результат опасений инвесторов, связанных с новой волной санкций. Вместе с тем экономист считает, что снижение зависимости от энергоресурсов для экономики не всегда является благом, так как для нефтедобывающей страны нефть — источник огромного ресурса, и нужно думать о том, как эффективно извлекать из него средства для роста экономики.

"От того, что мы стерилизуем, убираем из экономики фактически значительную часть прироста доходов, связанных с повышенными ценами на нефть — это не всегда благо. Это хорошо, может, для рейтингов, стабильности бюджета и стабильность курса, но с точки зрения экономического роста — это одна из главных причин, почему мы растем почти вдвое медленнее, чем страны с сопоставимым уровнем дохода. Поэтому нам нужно думать не только о том, как ослабить зависимость нашей экономики и бюджета и цен на нефть, но и как капитализировать, сделать эффективным вклад изменения цен на нефть, на углеводороды в целом в рост экономики — это, может быть, ещё больший вызов", — сказал Клепач.

Средняя стоимость барреля в ноябре составляет 70,93 доллара, в 2018 году — 71,29 доллара. В 2017 году средняя цена нефтяной "корзины" ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара.