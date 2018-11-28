МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) англо-голландской нефтяной корпорации Royal Dutch Shell до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило долгосрочный РДЭ и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "АА-".

"Пересмотр прогноза был обусловлен сокращением доли заемных средств, достигнутым Shell в первые девять месяцев 2018 года, и нашим ожиданием того, что она будет поддерживать леверидж, соответствующий уровню "AA-", в 2018-2021 годах", — поясняет агентство.

Отмечается, что по состоянию на конец сентября отношение средств от операций (FFO) к чистому скорректированному левериджу компании снизилось до 1,9x с 2,2x в конце сентября 2017 года благодаря погашению долга. Этому также поспособствовали крупные операционные денежные потоки Shell, благоприятные цены на нефть и газ и почти завершенная программа ликвидации активов.

Fitch может повысить рейтинг при снижении показателя FFO/долг до 1,5x на постоянной основе. Повышение показателя до 2,0х, а также более высокие, чем ожидалось, капвложения, могут отрицательно сказаться на рейтинге компании.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах мира. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, за девять месяцев текущего года увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,762 миллиарда долларов. Выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении при этом выросла на 30,2% — до 286,151 миллиарда долларов.