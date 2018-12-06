МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Даниил Шеремет. Российские банки демонстрируют разнообразие подходов в том, куда и как они зачисляют деньги, переведенные по номеру телефона на платежные карты: некоторые зачисляют деньги только на дебетовые, другие позволяют и на дебетовые, и на кредитные, а третьи хотят дать клиентам возможность самим выбирать, куда получать средства, следует из ответов опрошенных агентством "Прайм" кредитных организаций.

Сбербанк в среду сообщил, что изменил механизм перевода средств на кредитную карту — теперь зачислить на нее средства можно только по номеру карты. В Сбербанке объяснили изменение тем, что в настоящее время денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, в некоторых случаях переводы зачисляются на кредитную карту, что приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным.

"Клиенты "Тинькофф банка" могут совершать денежные переводы по номеру телефона как на дебетовые, так и на кредитные карты. На текущий момент мы не планируем ограничивать эту опцию. Если у клиента есть сразу несколько продуктов "Тинькофф", то на кредитную карту деньги поступят в последнюю очередь. Жалоб клиентов о том, что деньги поступили не на ту карту, мы не наблюдаем", — сообщили агентству в пресс-службе банка.

РАЗНЫЕ БАНКИ

В банке "ФК Открытие" поддерживаются переводы как на дебетовые, так и на кредитные карты, от сервиса банк отказываться не будет, говорит начальник управления транзакционного бизнеса банка Дмитрий Бочеров. Массовых жалоб от клиентов на проблемы с переводами по номеру телефона в банк не поступало.

Несколько по-другому это устроено в банке МКБ: банк осуществляет переводы по номеру телефона на дебетовые карты, и лишь в случае наличия у клиента только кредитки зачисляет средства на нее. Однако в будущем МКБ даст возможность клиентам самим выбирать карту для зачисления переводов, сообщили в пресс-службе банка.

Похожую функцию реализовали в ВТБ: переведенные по номеру телефона деньги попадают на мастер-счет клиента, откуда их уже можно перевести на любую карту банка. "Почта банк" позволяет клиентам, если они ошибочно зачисляют деньги на счет кредитки, перевести или снять их без комиссии. В свою очередь, Альфа-банк зачисляет деньги всегда на дебетовую карту, если она у клиента есть, сообщил агентству руководитель центра развития продуктов и сервисов для розничных клиентов банка Сандип Шарма.

ПОХОЖИЕ СИСТЕМЫ

Платежные системы Visa и Mastercard, в свою очередь, единодушно считают, что ограничивать переводы по номеру телефона на кредитки не стоит. С помощью технологий Mastercard банки могут предложить клиентам переводы по номеру карты, номеру телефона, а также по e-mail и в социальные сети, сообщили агентству в пресс-службе этой платежной системы.

"У пользователей сервиса есть возможность выбрать карту для зачисления перевода или установить карты для автоматического зачисления средств", — сообщили в компании.

В компании Visa сообщили агентству "Прайм", что сервис перевода между физлицами показывает 80%-ный прирост в объемах переводов каждый год, позволяя России оставаться лидером по объему переводов с карты на карту на глобальном уровне.

"Мы намерены и дальше развивать это направление нашего бизнеса и сейчас работаем вместе с банками-партнерами над запуском сервиса, который позволит клиентам осуществлять быстрые платежи по номеру телефона", — сообщили в пресс-службе Visa.