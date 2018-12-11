МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Альфа-банк категорически опровергает слухи о продаже банка, никаких переговоров по этому поводу не было и не ведётся, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Во вторник издание Financial Times (FT) со ссылкой на семь источников сообщило, что владельцы Альфа-банка, в частности Михаил Фридман, якобы обсуждали с ВТБ и итальянским UniCredit возможную продажу банка.

"Мы категорически опровергаем слухи о продаже. Никаких переговоров не было и не ведется", — сказал собеседник агентства.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября Альфа-банк занимал 6 место в банковской системе РФ с активами 3,2 трлн рублей, собственные средства составляли 425,5 млн рублей, средства населения — 937,9 млн рублей.