МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российские банки в октябре выдали рекордную за все время наблюдения сумму автокредитов — 56,9 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в январе-октябре 2018 года сумма выданных автокредитов составила 485,4 миллиарда рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"В октябре 2018 года банки выдали автокредитов на общую сумму 56,9 миллиарда рублей. Это на 17,7% больше, чем было выдано за аналогичный период 2017 года (48,5 миллиарда рублей). Таким образом, объемы выдачи автокредитов в октябре 2018 года стали рекордными за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования", — говорится в сообщении.

В январе-октябре самые большие суммы выданных автокредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (55,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (37,1 миллиарда рублей), Московской области (35,8 миллиарда рублей), Республике Татарстан (21,7 миллиарда рублей) и Башкирии (19,4 миллиарда рублей).

В свою очередь, наименьшие суммы выданных за 10 месяцев 2018 года автокредитов (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) были отмечены в Ярославской (3,3 миллиарда рублей), Вологодской (3,3 миллиарда рублей), Кировской (3,3 миллиарда рублей), Липецкой (3,4 миллиарда рублей) и Пензенской (3,6 миллиарда рублей) областях.

"Помимо количественного роста выдачи автокредитов, на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

При этом, как отмечает Викулин, автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин — доля "кредитных авто" составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей.