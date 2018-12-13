МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские банки в октябре выдали рекордную за все время наблюдения сумму автокредитов — 56,9 млрд рублей. При этом в январе-октябре 2018 года сумма выданных займов составила 485,4 млрд рублей, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В январе-октябре самые большие суммы выданных автокредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Башкирии.

В качестве причин роста кредитования автомобилей НБКИ называет удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. "Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин — доля "кредитных авто" составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей.

При этом данный вид кредитования один из наименее рисковых для банков – по данным НБКИ, доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в РФ в третьем квартале составила 8% общего объема таких кредитов, сократившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банки минимизируют свои риски за счет обеспечения займа залогом в виде самого автомобиля и обязательного страхования КАСКО.

ВЫГОДНО ВСЕМ

Рост автокредитования аналитики связывают с несколькими факторами. В первую очередь, это является результатом "отложенного спроса", когда население в предыдущие кризисные годы откладывало покупку автомобиля. При нестабильном курсе рубля, постоянно повышающихся ценах на автомобили возникли объективные предпосылки для увеличения спроса.

"Вместе с тем, доходы населения не всегда позволяют приобретать автотранспорт за собственные деньги", — считает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Зинченко.

В этой связи возникает потребность в заемных средствах, которые могут предоставить банки. С учетом прогнозов повышения ключевой ставки ЦБ РФ автокредит сейчас выглядит наиболее привлекательно. В дальнейшем рост цен на автомобили и ставок по кредитам могут сделать такую покупку фактически недоступной для большей части потребителей.

В свою очередь банки также принимают меры для привлечения клиентов. Одним из способов является применение "конвейерного подхода" к автокредитованию физлиц. Упрощение процедуры оценки заявки и существенное сокращение сроков ее одобрения, в свою очередь, значительно сокращают срок выдачи кредита. Это позволяет оформить сделку купли-продажи автомобиля в период, пока потенциальный покупатель еще находится под впечатлением от автомобиля и охотнее соглашается на условия, предложенные автодилером и банком, добавил Зинченко.

Банки в самом деле "открутили гайки" при выдаче потребительских и автокредитов, согласен младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. "Многим российским банкам некуда размещать привлечённые средства: рост корпоративного сектора ограничен (конкуренция за крупный бизнес очень высока, а прослойка качественных заемщиков-МСБ достаточно узка). Для поддержания маржинальности крупные банки запускают новые проекты в розничном кредитовании", — сказал он.

В свою очередь, доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица напомнил о программах поддержки автокредитования со стороны государства, которые действовали в 2017-2018 годах, а также о стабильно снижавшейся в этот период ключевой ставке ЦБ. "Автодилеры также продолжают улучшать условия автокредитования совместно с банками, предлагая в рамках промывают кредитования дополнительные скидки, бесплатные страховки", — добавил он.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

При этом перспективы рынка автокредитования эксперты оценивают весьма сдержанно, невзирая на сильные стороны этого продукта. По мнению Перепелицы, по итогам 2018 года можно рассчитывать на небольшой рост. В первом квартале текущего года он составил 28,3%, однако сейчас рынок автокредитования стабилизировался, и рост в третьем квартале к аналогичному периоду прошлого года был всего 0,5%.

"На рост рынка автокредитования, в связи с отменой льготного автокредитования, повышения НДС и ключевой ставки Банка России, в 2019 году рассчитывать не стоит", — прогнозирует он.

По словам эксперта, на привлекательность автокредитов может повлиять рост реальных доходов населения, снижение налоговой нагрузки, возобновление программ льготного автокредитования и снижение ставок по автокредитам.

Тенденция к снижению ставок на протяжении 2016-первого полугодия 2018 года стимулировала спрос на кредиты, однако по ряду причин ставки не только замедлили снижение, но и показывают предпосылки возвращения к росту, согласен Уклеин.

В последние полтора года наблюдается фаза активного наращивания кредитования физических лиц. Наиболее технологичные банки стараются сделать этот рост "качественным". "Однако из-за общего повышения аппетита к риску "Эксперт РА" ожидает смену фазы роста на кризисную в течение ближайших 1-2 лет", — указал он.

Непосредственным триггером могут стать любые макроэкономические или геополитические события, но причина будущего кризиса именно в чересчур бурном росте розничного кредитования на фоне отсутствия тенденций к росту платежеспособности заемщиков, делает вывод аналитик.