МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Большинство опрошенных агентством "Прайм" российских банков пока не будет пересматривать ставки по своим продуктам на фоне роста ключевой ставки ЦБ и последит за ситуацией на рынке. В то же время о планах повысить ставки по ипотеке заявил один из крупнейших игроков рынка — банк ВТБ.

Совет директоров ЦБ в пятницу второй раз за год принял решение повысить ключевую ставку — до 7,75% годовых. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре регулятор впервые с 2014 года повысил ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.

"Повышение ключевой ставки вынуждает банки пересмотреть условия по низкомаржинальным продуктам. Например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке. В части кредитных и сберегательных продуктов мы будем анализировать ситуацию и принимать решение с учетом действий других игроков", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Другие игроки рынка пока планируют последить за рыночной ситуацией и считают, что изменение ключевой ставки вряд ли скажется на тарифной политике банков в ближайшее время. Альфа-банк, к примеру, в ближайшее время никаких изменений не планирует.

"Повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов не должно оказать существенного влияния на стоимость привлечения и размещение ресурсов. Банк "Русский стандарт" в ближайшее время не планирует корректировать ставки по своим продуктам. Однако мы на постоянной основе мониторим рыночную ситуацию и незамедлительно реагируем на движение рынка, чтобы оставаться в конкурентном поле. В рамках новогодних акций банки и так уже представили продукты с повышенными ставками, поэтому не видно оснований корректировать их после изменения ключевой ставки", — сообщил агентству "Прайм" директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко.

"На данный момент решения по ставкам нет. В рамках установления тарифной политики мы будем прежде всего ориентировать на фактический спрос и конкурентное поле", — высказалась в аналогичном ключе пресс-служба банка "Открытие".

Представитель Газпромбанка сообщил, что кредитная организация рассмотрит влияние изменений на процентные ставки розничных продуктов и при необходимости скорректирует их. В настоящее время такого решения у банка нет. Горячий сезон по вкладам заканчивается, обратил внимание первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Решение ЦБ о повышении ставки не повлияет на повышение ставок, но предотвратит традиционное для начала года их снижение, предположил он.