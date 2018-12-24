МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2018 года выросли на 2%, до 55 143,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях некоторого ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 76,5% до 77,5%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,7% до 76,9%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов практически не изменился (8,6%), доля резервов на возможные потери снизилась (с 9,4% до 9,2%), а удельный вес обязательств кредитных организаций увеличился (с 81,9% до 82,2%).

По состоянию на 01.11.2018 в Московском регионе действовало 255 кредитных организаций: 249 в Москве и 6 в Московской области (на 01.10.2018 – 259 кредитных организаций: 253 в Москве и 6 в Московской области).