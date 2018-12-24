МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2018 года увеличился на 0,6%, до 4 731,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Это произошло вследствие роста общего финансового результата деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) на 6,9%, до 678,4 млрд рублей. Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков уменьшилась на 0,4%, до 4 058,7 млрд рублей. За январь-октябрь 2018 года банки Московского региона получили прибыль в размере 527,2 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года – убыток в размере 53,7 млрд рублей).



