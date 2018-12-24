МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Сбербанк запустил продажи продукта по страхованию банковских карт от кибермошенников, сообщает банк.

"В декабре во всех отделениях Сбербанка стартовали продажи уникального продукта, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов — списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов либо в результате заражения смартфонов вредоносными программами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в продукт также бесплатно включен дополнительный сервис — установка на смартфоны защитного решения от "Лаборатории Касперского".

Как сообщает банк, на российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц предложена впервые. Страховая защита автоматически предоставляется для владельцев смартфонов на платформе iOS, а для смартфонов на платформе Android начинает действовать после установки специального защитного решения.

По информации "Лаборатории Касперского", которая приводится в сообщении, ежедневно в мире возникает 360 тысяч новых образцов вредоносного ПО. Только в 2018 году в России компания отразила 404 миллиона атак, в том числе почти 5 миллионов вредоносных установочных пакетов на мобильных устройствах.