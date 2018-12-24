МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Французское управление по пруденциальному регулированию и комиссия по штрафам наложили штраф в размере 50 миллионов евро на один из банков Франции Banque Postale за упущения в обнаружении финансирования терроризма.

Комиссия по штрафам 21 декабря приняла решение о наложении на банк санкций из-за серьезных недостатков в работе по запрещению проведения финансовых операций, а также заморозке активов лиц, связанных с террористической деятельностью или нарушающих международное право. По информации регулирующего органа, банк уклонялся от исполнения правил на протяжении восьми лет.

"Banque Postale в период с 1 декабря 2009 года по 13 марта 2017 года совершил не менее 75 операций со счетами десяти клиентов, чьи личные данные (фамилия, имя и дата рождения) совпадают с людьми, чьи счета на момент операций были заморожены в девяти из десяти случаев по причине террористической деятельности", — говорится в заявлении комиссии по штрафам.

В заявлении отмечается, что эти санкции являются соответствующим наказанием за "значительные упущения в системах по обнаружению (финансирования терроризма)".

Банк, в свою очередь, намерен обжаловать данное решение в Государственном совете, так как считает это наказание "слишком суровым".

Banque Postale был основан в 2006 году как отделение национальной почтовой службы Франции.