МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ распространило специальные ответные меры на "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (АО "Укрэксимбанк"), следует из опубликованного на сайте правительства постановления.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в Twitter сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Отмечалось, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

Государственный экспортно-импортный банк Украины был создан в январе 1992 года, 100% акций принадлежит государству в лице кабинета министров. Структура АО "Укрэксимбанк" состоит из головного банка, 24 филиалов и 41 отделения (по состоянию на 1 февраля 2018 года) и охватывает практически всю территорию Украины. За границей работает два представительства банка — в Лондоне и Нью-Йорке.

Спецмеры также затронули украинскую электроэнергетическую компанию "Центрэнерго".

"Центрэнерго" — одна из крупнейших электроэнергетических компаний Украины. Компания подконтрольна государству. В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область). Их суммарная проектная мощность составляет 7660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности электростанций Украины.

В октябре 2018 года Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже пакета акций "Центрэнерго". Кабмин Украины в начале октября утвердил условия продажи 78,3% акций компании с начальной ценой около 212 миллионов долларов.

Правительство РФ также распространило специальные ответные меры на украинские госкомпании "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", следует из опубликованного на сайте кабинета министров постановления.

"Укрспецэкспорт" — государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

"Укроборонпром" занимается разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов.

В список также вошли "Первая логистическая компания" (ПЛК) и страховая группа "ТАС".

"ТАС" — универсальный страховщик, который предлагает потребителям более 80 страховых продуктов по разным видам добровольного и обязательного страхования. Компания имеет лицензии Госфинуслуг Украины на осуществление 32 видов страхования, из них 18 – в форме добровольного и 14 — в форме обязательного.

ПЛК — транспортно-экспедиционная компания, предоставляющая полный спектр услуг в сфере железнодорожных перевозок, обслуживает грузы как по Украине, так и по странам СНГ, Балтии, Западной Европы и Азии. Имеет прямые договоры с железными дорогами Украины (Одесской, Юго-Западной, Южной, Приднепровской, Львовской и Донецкой) и ГП "Украинский транспортно-логистический центр".