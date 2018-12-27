МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Лишившиеся лицензий Банка России форекс-дилеры использовали их для агрессивной рекламы, причем большая часть договоров заключалась с зарубежными компаниями; жесткость данного решения ЦБ обусловлена озабоченностью в связи с рисками для граждан, рассказала журналистам директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

Банк России аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, в том числе у таких крупных как "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб".

"Лицензии отозваны за неоднократное нарушение закона на рынке ценных бумаг, которые были выявлены департаментом в рамках скоординированных мероприятий дистанционного надзора", — сказала она.

По ее словам, все эти пять компаний являются "дочками" крупных зарубежных форекс-дилеров, имеющих узнаваемый бренд, и работающих преимущественно на иностранных рынках форекс.

"Жесткость данного решения обусловлена глубокой озабоченностью регулятора в связи с огромными рисками для российских граждан, которая несла в себе деятельность этих компаний", — сказала она.

На протяжение периода работы компаний на российском рынке форекс-дилеры по сути использовали лицензию Банка России в качестве рекламы, вели агрессивное вовлечение российских граждан в рынок форекс. "При этом, попадаясь на эту рекламу, граждане как правило уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом", — отметила она.

По словам Селютиной, клиентами российских юридических лиц форекс-дилеров, лицензии которых аннулировал Банк России, являются 2 тысячи человек, общая сумма обязательств перед ними составляет 35 миллионов рублей.

"Непосредственно клиентов у наших подназорных компаний не так много — на всех порядка 2 тысяч клиентов, из них активных не более 470. Это те, кто хотя бы одну сделку в течение месяца заключали", — сказала Селютина.

По ее словам, средний размер торгового счета по отчетности составляет от 500 рублей до 180 тысяч рублей. Срок жизни счетов — от 40 до 80 дней.

Общий объем обязательств всех пяти форекс-дилеров составляет 35 миллионов рублей, или 3,7% от обязательств перед клиентами всех лицензированных в РФ форекс-дилеров, рассказала она.

"Лицензия использовалась как прикрытие либо как реклама для того, что это квазидобросовестное поведение", — сказал в свою очередь директор департамента по противодействию недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.