МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Союз", входящего в топ-100 в России, взыскал около 813 миллионов рублей с шестнадцати компаний автодилера Genser, следует из опубликованного решения суда.

Изначально в иске, поданном в июле, банк требовал взыскать задолженность по договору кредитной линии от 24 августа 2015 года с двадцати трех структур Genser. Требования были предъявлены как к заемщику ООО "Дженсер Сервис Ю17", так и к его поручителям.

Позже истец отказался от иска к ООО "Дженсер-Калуга", так как этот ответчик был ликвидирован, а в отношении еще шести соответчиков, находящихся в процедуре банкротства, в том числе основного заемщика, требования были выделены в отдельные производства. В оставшейся части суд первой инстанции полностью удовлетворил иск банка, обязав ответчиков солидарно погасить долг по кредиту.

В марте 2018 года источник, знакомый с ходом переговоров Genser с кредиторами, рассказал РИА Новости, что автодилер попал в сложное финансовое положение из-за отказа в получении допфинансирования от ВТБ и банка "Союз" после реструктуризации кредитного портфеля в конце 2017 года. По словам собеседника агентства, сразу после завершения реструктуризации Genser пришел к банкам за новыми деньгами и они готовы были предоставить финансирование, "но ВТБ и "Союз" заблокировали это финансирование".

В конце ноября 2017 года Сбербанк объявил об успешной реструктуризации кредитного портфеля Genser, а в конце ноября — начале марта этого года ряд банков-кредиторов Genser, в числе которых ВТБ, МКБ и "Российский капитал", заявили о намерениях обанкротить автодилера, чья долговая нагрузка, по разным оценкам СМИ, составляет около 12 миллиардов рублей. В настоящее время арбитраж Москвы рассматривает дела о банкротстве нескольких компаний группы. Так, например, в мае по требованию МКБ было введено наблюдение в ООО "Дженсер Ясенево", которое задолжало банку более 1,7 миллиарда рублей.