МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России может снова изменять ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Последний раз с таким шагом ключевая ставка двигалась в декабре 2017 года, затем Банк России дважды снижал и дважды повышал ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 7,75%.

"25 базисных пунктов — это минимальный шаг, более мелкие изменения ключевой ставки на экономику значительного влияния оказать не могут. Если что-то очень сильно меняется, либо в экономической ситуации, либо в наших прогнозах, Банк России может двигаться и большими шагами", — сказал Заботкин в интервью "Российской газете".

Сохраняя "ястребиный" сигнал, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря, тем не менее, предупредила участников рынка, что это нельзя расценивать как начало цикла повышения ставок.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 8 февраля, а "опорное" заседание, которое сопровождается публикацией обновленных макроэкономических прогнозов, — 22 марта.