МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Московский кредитный банк намерен обратиться в суд. В Своем заявлении кредитная организация планирует признать банкротом торговую сеть "Бегемот".

Соответствующее сообщение было опубликовано 26 декабря, оно может быть передано в арбитраж через 15 дней после публикации намерения.

Как отмечает РБК, банк в октябре 2018 года подал в суд на другое юридическое лицо, имеющее отношение к торговой сети (гипермаркет "Бегемот"). Тогда иск был связан с неисполнением обязательств по кредитным договорам. Сумма претензий равнялась 3,8 млн рублей. Разбирательство пройдет в суде 31 января.

Суммарная стоимость активов торговой сети "Бегемот" составляет 1,19 млрд рублей при задолженности по кредитам на 1,18 млрд.