МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. НПФ "Сафмар" и "Доверие" братьев Гуцериевых требуют от банка "Открытие" 16,5 млрд рублей.

Соответствующие претензионные иски в арбитражный суд подали управляющие компании фондов. Данные НПВ входят в холдинг "Сафмар финансовые инвестиции" и находятся в процессе объединения.

Как отмечается, спор возник из-за облигаций на 17,2 млрд рублей, которые фонды приобрели у "Открытие Холдинга" в 2015–2016 годах.

Бинбанк принял на себя обязательства при ряде негативных обстоятельств выкупить облигации холдинга у НПФ.