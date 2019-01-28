МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) будет докапитализирован путем передачи ему Связь-банка, соответствующий законопроект уже доработан, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Там потребуется законопроект для его внесения в казну Российской Федерации. Мы надеемся, что в ближайшее время будем организовывать его принятие. Там потребуются новые полномочия правительства. Сейчас мы этот законопроект вроде доработали, будем двигаться", — сказал Моисеев.

Также, по его словам, ВЭБ планирует перейти к действиям по передаче своей "дочки" (Связь-банка) до конца первого квартала. "Будем в этих рамках пытаться находиться", — добавил замминистра финансов.

В конце прошлого года ВЭБ сообщил, что предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Тогда Моисеев заявлял, что эта идея прорабатывается на предмет множества деталей, но в целом кажется хорошей.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходил санацию через управляющую компанию ФКБС, сейчас на базе банка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, он передан в Росимущество, в нем сформированы органы управления.

Связь-банк в ноябре сообщил о завершении присоединения банка "Глобэкс", став его правопреемником. ВЭБу пришлось "спасать" "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.