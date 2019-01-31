МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Количество проданных в кредит автомобилей по итогам 2018 года составило 801,3 тысячи единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7%, следует из совместного пресс-релиза "Национального бюро кредитных историй" (НБКИ) и агентства "Автостат".

Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей "докризисного" 2014 года (823,4 тысячи единиц), отмечает НБКИ. При этом доля всех автомобилей, проданных в кредит в прошлом году, отнесенная к рынку новых машин, составила 49,03%, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,5 процентных пункта.

Отмечается, что продолжает расти выдача кредитов на автомобили с пробегом. По информации "Автостата", полученной от 15 ведущих "автокредитных" банков, за исключением большинства кэптивных, кредиты на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в 2018 году. За прошедший год выдача кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выросла на 45% в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно.