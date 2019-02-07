МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Стоимость будущей криптовалюты Telegram Павла Дурова к концу текущего года может составить $29,5 млрд. Как пишет The Bell, такой прогноз содержится в отчете Hash Crypto Investment Bank, датированном октябрем 2018 года.

Отмечается, что была проведена оценка первоначальной эмиссии токенов Gram на блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON). В отчете целевая стоимость криптовалюты Павла Дурова к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один Gram, сообщил собеседник издания, близкий к компании.

При цене в $5,9 за Gram капитализация всей криптовалюты Telegramдолжна составить $29,5 млрд.

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