СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет планы по продаже турецкой "дочки" Denizbank дубайскому Emirates NBD до конца первого квартала текущего года, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф в кулуарах Российского инвестиционного форума.

В конце января первый зампред Сбербанка Лев Хасис сообщил, что банк надеется до конца февраля получить разрешение от регулятора ОАЭ на продажу турецкого Denizbank, остальные регуляторы уже одобрили сделку.

"По-прежнему хотим", — ответил Греф на вопрос о том, планирует ли Сбербанк по-прежнему продать свою турецкую "дочку" до конца первого квартала текущего года.

Изначально сделку по продаже турецкой "дочки" Сбербанка дубайскому Emirates NBD планировалось закрыть в конце третьего — четвертом квартале текущего года, однако в начале ноября Сбербанк сообщил о сдвиге сроков закрытия сделки на конец 2018 года — начало 2019 года. Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.