МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель Baring Vostok Майкл Калви и три ее сотрудника задержаны в рамках коммерческого спора по банку "Восточный", с деятельностью самой инвесткомпании это не связано, говорится в заявлении Baring Vostok.

"Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Басманный суд сообщал о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и пяти других фигурантов. Как отмечалось, среди шести фигурантов дела о крупном мошенничестве, помимо Калви, Иван Зюзин (на сайте Baring Vostok числится как директор по инвестициям) и Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора).

Кроме того, задержаны Ваган Абгарян – партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, и Алексей Кордичев – председатель совета директоров Вятка-банка (входит в топ-200 в России). Шестой фигурант — гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Всех их следствие просит заключить под стражу.

Baring Vostok планирует выполнить все обязательства по докапитализации банка "Восточный". "Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", — говорится в заявлении Baring Vostok.