МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Первые два из шести фигурантов по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" подали жалобы на заключение под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Скандал с Baring Vostok: хищение миллиардов или конфликт акционеров

"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы в защиту интересов подозреваемого Владимирова и подозреваемого Кордичева", — сообщила Царева.

Владимиров является генеральным директором "Первого коллекторского бюро", Кордичев — экс-глава банка "Восточный".

По мнению следствия, американский инвестор Майкл Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" смогли убедить акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Эти бумаги были оценены в 3 млрд рублей при реальной их стоимости в 600 тысяч рублей, говорится в заявлении Следственного комитета.

Помимо Калви и Дельпаля, под стражей в настоящее время по данному делу находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам дела грозит заключение сроком до десяти лет.

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