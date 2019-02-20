МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и Банку России последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9% годовых, а затем до 8% и ниже. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию.

"Правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что при этом особые меры поддержки должны быть предусмотрены для семей с детьми.

Он также заявил, что в России можно ввести ипотечные каникулы, не навредив при этом финансовым организациям.

"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее", — считает глава государства.

Он добавил, что в жизни может случиться все, и потеря работы, и тяжелая болезнь.

"Непростая задача, здесь надо подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать, но это можно сделать", — сказал президент.