МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году выросла на 11% по сравнению с 2017 годом, до 831,7 миллиарда рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

В четвертом квартале прошлого года Сбербанк заработал 176,2 миллиарда рублей, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 2,2%.

Таким образом, чистая прибыль Сбербанка за год и четвертый квартал оказались немного выше консенсус-прогноза агентства "Прайм", составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что годовая прибыль крупнейшего российского банка составит 831,5 миллиарда рублей, а квартальная — 176,5 миллиарда рублей.

В 2018 году Сбербанк нарастил кредиты физлицам на 25%, компаниям — на 12,9%. По состоянию на 31 декабря объем розничных кредитов составил 6,751 триллиона рублей (рост на 25% в годовом выражении), объем корпоративных кредитов достиг 14,331 триллиона рублей (рост на 12,9% в годовом выражении).

Общий объем кредитов вырос на 16,5% в годовом выражении, до 21,082 триллиона рублей.

Вклады населения в Сбербанке за прошлый год увеличились на 9,9% и по состоянию на 31 декабря составили 13,495 триллиона рублей, корпоративные депозиты выросли на 26,6% — до 7,402 триллиона рублей.

"Средства клиентов увеличились на 5,1% в четвертом квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно третьего квартала, что характерно для конца года", — говорится в сообщении.