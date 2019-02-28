МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Решение относительно дивидендов Сбербанка за 2018 год будет принято в апреле, при этом размер дивидендных выплат будет "хорошим", заявил в ходе телефонной конференции глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Наше решение по выплате дивидендов принимается в апреле… Мы идем в соответствии с планом, я думаю, что в этом году у нас будут хорошие выплаты по дивидендам", — сказал Греф.

Ранее в четверг Сбербанк опубликовал отчет по МСФО. Чистая прибыль крупнейшего российского банка в 2018 году выросла на 11% по сравнению с 2017 годом, до 831,7 миллиарда рублей.

Согласно представленной в 2017 году стратегии, Сбербанк планирует к 2020 году увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды — до 50% прибыли (при поддержании уровня базового капитала не ниже 12,5%). Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию, или 36,2% от чистой прибыли по МСФО.

Как заявил в ходе телефонной конференции зампред правления Александр Морозов, продажа Denizbank окажет влияние на решение по дивидендам крупнейшего российского банка за 2019 год.

"В любом случае мы не ожидаем, что даже при самом оптимистичном сценарии мы сможем закрыть сделку по Denizbank до принятия решения по дивидендам за прошлый год, поэтому в любом случае эта сделка не повлияет. Но это повлияет на наше решение по дивидендам в следующем году, это точно", — добавил Морозов.

Согласно отчету по МСФО, банк планирует закрыть сделку по продаже турецкой "дочки" в первом полугодии текущего года. До этого закрытие сделки планировалось на первый квартал. Изначально же сделку планировалось закрыть в конце третьего — четвертом квартале 2018 года, однако в начале ноября Сбербанк сообщил о сдвиге сроков закрытия сделки на конец 2018 года — начало 2019 года.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.