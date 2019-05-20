МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Заявления Антипинского НПЗ о причастности VTB Commodities Trading, "дочки" ВТБ, к банкротству завода не соответствуют действительности, банк прекратил финансовую поддержку НПЗ в связи с тем, что тот несколько месяцев не выполнял контрактные обязательства, теперь ВТБ вынужден отстаивать свои права в суде из-за действий руководства завода, которые противоречат условиям соглашений между сторонами, говорится в заявлении кредитной организации.

Ранее в понедельник представитель Антипинского НПЗ сообщил, что предприятие 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом. Причиной этого завод считает ограничения, инициированные VTB Commodities Trading, в числе которых НПЗ назвал прекращение предоставления авансов для закупки нефтепродуктов рядом трейдеров, включая "дочку" ВТБ, а также аресты активов завода по инициативе компании в Лондонском суде и попытки ареста активов на территории России.

"Заявления представителя Антипинского НПЗ не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение", — подчёркивают в ВТБ.

"В соответствии с условиями соглашений с Антипинским НПЗ у ВТБ не было каких-либо обязательств осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов. ВТБ обратился в суд в вынужденном порядке и прекратил финансовую поддержку завода в связи с тем, что Антипинский НПЗ в течение нескольких месяцев не выполнял контрактные обязательства", — отметили в банке, добавив, что ВТБ произвел авансовые платежи заводу для закупки нефтепродуктов, которые тот продал третьим сторонам, тем самым нарушив договоренности с ВТБ.

В ВТБ также напомнили, что являются постоянными партнерами Антипинского НПЗ с 2016 года. "Вплоть до смены руководства в прошлом году мы поддерживали профессиональные, рабочие отношения с заводом. Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом", — подчеркнули в банке.

Антипинский НПЗ (Тюмень) — базовый нефтеперерабатывающий актив группы компаний "Новый поток", крупнейшим кредитором которой является Сбербанк. Кроме того, банк в сентябре прошлого года стал владельцем "золотой" акции Антипинского НПЗ, а вице-президент банка Алексей Гренков стал содиректором кипрской Vikay Industrial, являющейся акционером завода. Источник в марте сообщал РИА Новости, что Сбербанк и "Новый поток" рассчитывают в течение 4-6 месяцев найти нового собственника для Антипинского НПЗ, в настоящее время работа ведется над несколькими вариантами.