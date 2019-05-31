МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России в рамках донастройки механизма продажи санированных банков рассматривает варианты организованных торгов в форме конкурса и размещения акций на бирже, это потребует законодательных изменений, сообщил РИА Новости зампред регулятора Василий Поздышев.

В настоящее время единственной возможной процедурой продажи оздоровленного банка является открытый аукцион.

"Законодательные изменения потребуются, поскольку сейчас единственная возможная процедура продажи оздоровленного банка – открытый аукцион. В качестве дополнительных способов продажи мы рассматриваем, например, организованные торги в форме конкурса", — сказал Поздышев, слова которого передает пресс-служба ЦБ.

По его словам, этот способ позволит ЦБ устанавливать более понятные и гибкие условия для потенциальных приобретателей. "Другим механизмом продажи может стать размещение акций на бирже, в том числе, между несколькими рыночными участниками", — подчеркнул зампред ЦБ.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что регулятор допускает донастройку механизма продажи санированных банков. Она тогда отмечала, что регулятор видит необходимость в процедурных изменениях, в том числе, после опыта продажи Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

ЦБ рассчитывает, что дополнительные механизмы продажи санированных через Фонд консолидации банковского сектора кредитных организаций станут доступны к моменту продажи банка "Открытие", сказал Поздышев.

"Учитывая, что определение законодательной повестки лежит за пределами компетенции Банка России, мы рассчитываем, что дополнительные механизмы станут доступны Банку России к моменту продажи крупного банка "Открытие", — сообщил Поздышев через пресс-службу ЦБ.

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Акции АТБ регулятор выставил на открытый аукцион 14 марта, но он был признан несостоявшимся.

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в прошлом году говорил, что приватизация группы "Открытие", которая включает банк "Открытие", "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году.

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