ЦБ предлагает дополнительные механизмы для продажи банков из ФКБС
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России в рамках донастройки механизма продажи санированных банков рассматривает варианты организованных торгов в форме конкурса и размещения акций на бирже, это потребует законодательных изменений, сообщил РИА Новости зампред регулятора Василий Поздышев.
В настоящее время единственной возможной процедурой продажи оздоровленного банка является открытый аукцион.
"Законодательные изменения потребуются, поскольку сейчас единственная возможная процедура продажи оздоровленного банка – открытый аукцион. В качестве дополнительных способов продажи мы рассматриваем, например, организованные торги в форме конкурса", — сказал Поздышев, слова которого передает пресс-служба ЦБ.
По его словам, этот способ позволит ЦБ устанавливать более понятные и гибкие условия для потенциальных приобретателей. "Другим механизмом продажи может стать размещение акций на бирже, в том числе, между несколькими рыночными участниками", — подчеркнул зампред ЦБ.
ЦБ РФ допускает изменение процедуры продажи санированных банков
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что регулятор допускает донастройку механизма продажи санированных банков. Она тогда отмечала, что регулятор видит необходимость в процедурных изменениях, в том числе, после опыта продажи Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
ЦБ рассчитывает, что дополнительные механизмы продажи санированных через Фонд консолидации банковского сектора кредитных организаций станут доступны к моменту продажи банка "Открытие", сказал Поздышев.
"Учитывая, что определение законодательной повестки лежит за пределами компетенции Банка России, мы рассчитываем, что дополнительные механизмы станут доступны Банку России к моменту продажи крупного банка "Открытие", — сообщил Поздышев через пресс-службу ЦБ.
Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Акции АТБ регулятор выставил на открытый аукцион 14 марта, но он был признан несостоявшимся.
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в прошлом году говорил, что приватизация группы "Открытие", которая включает банк "Открытие", "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году.
https://1prime.ru/finance/20190531/830029930.html