МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может применить меры антимонопольного реагирования к "ФК Открытие" за слоган "государственный банк нашего времени", видит в этом недобросовестную конкуренцию, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Банк "Открытие" ранее в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке. Регулятор намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию.

"В настоящее время в связи с использованием банком "Открытие" слоганов "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и "надежный государственный банк нашего времени" ФАС России рассматривает вопрос о применении мер антимонопольного реагирования", — отметили в ФАС.

В ФАС отметили, что использование финансовыми организациями при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное госучастие в уставном капитале организации можно рассматривать в качестве недобросовестной конкуренции не только в связи с получением нерыночных преимуществ такими организациями, но и в связи с тем, что такие действия могут противоречить требованиям разумности и справедливости и причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам, не имеющим госучастия в капитале.

Банк "Открытие" сообщил, что учтет позицию Банка России как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган.

"Банк "Открытие" учтет позицию Центробанка как своего акционера и будет использовать в предстоящей рекламной кампании обновлённый слоган, который представит позднее", — заявили в пресс-службе кредитной организации.

По данным БИР-Аналитик, банк "ФК Открытие" на 1 апреля занимал 10 место в банковской системе РФ с активами 2,3 трлн рублей.