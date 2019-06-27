МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 16,7 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене 18 долларов за GDR, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что техническая часть размещения планируется 2 июля, при этом в результате доля бизнесмена Олега Тинькова в компании снизится до 40,4% с 43,8%.

"Мы благодарим наших инвесторов за их поддержку в привлечении капитала. Мы очень интересовались этим SPO, и книга заявок была многократно переподписана. Это показывает уверенность инвесторов в способности компании развивать свой бизнес, увеличивать прибыль и продолжать привлекать миллионы новых клиентов", — заявил глава группы "Тинькофф" Оливер Хьюз.

Группа ранее в четверг открыла книгу заявок в рамках размещения на LSE около 18,3 миллиона GDR, что составляет около 10% акционерного капитала компании. Объем размещения оценивался в сумму около 300 миллионов долларов. Определить цену размещения эмитент намерен в пятницу. Организаторами выступают Morgan Stanley, Renaissance Capital, UBS и "Сбербанк КИБ".

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