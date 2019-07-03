МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, а также АО "Открытие холдинг", на сумму 289,52 миллиарда рублей, следует из картотеки дела.

Заявление было подано 2 июля в арбитражный суд Москвы, дата предварительного рассмотрения еще не назначена. Ответчиками по делу значатся экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и акционерное общество "Открытие холдинг".

В ЦБ РФ сообщили журналистами, что в отношении этих людей собраны достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком. "Банк России… направил в адрес Арбитражного суда города Москвы исковое заявление от имени банка "Финансовая корпорация Открытие" о возмещении убытков, причиненных лицами, контролировавшими кредитную организацию", — указали в ЦБ.

Регулятор также пояснил, что расчет убытков, которые заложены в сумме иска, осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка. При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на 20 лет по нулевой процентной ставке, прокомментировали в ЦБ.

"ФК "Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), — это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами.

Накануне стало известно, что совет директоров Банка России принял решение завершить санацию "Открытия". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.