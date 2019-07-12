МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России выделит 128,7 миллиарда рублей на докапитализацию МИнБанка, станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций, сообщает регулятор.

Банк России 22 января объявил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

Как отмечает ЦБ в пятницу, мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме.

"Изменения (в план участия ЦБ по санации банка — ред.) предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 миллиарда рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций МИнБанка", — говорится в сообщении.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала, отмечают в ЦБ.

В начале июля зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что Банк России намерен докапитализировать МИнБанк в срок до 22 июля, при этом объём "дыры" в его капитале оценивается ближе к верхней границе диапазона 60-100 миллиардов рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 27 место в банковской системе РФ с активами в размере 363,5 млрд рублей.

ВОКБАНК

Банк России также выделит 2,73 миллиарда рублей на докапитализацию нижегородского "Волго-Окского коммерческого банка" (Вокбанка), станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций, сообщает регулятор.

В апреле Банк России сообщил, что утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Вокбанка после отзыва лицензии у его инвестора в рамках санации — "Тройка-Д банка". Функции временной администрации по управлению Вокбанком с 17 апреля были возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

Как отмечает ЦБ в пятницу, мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили обеспечить работу Вокбанка в стандартном режиме.

"Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию Вокбанка в размере 2,73 миллиарда рублей. В результате Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Вокбанка", — говорится в сообщении.

После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций Вокбанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала.

Сообщается также, что ЦБ РФ рассматривает возможность реализации акций Вокбанка в установленном порядке заинтересованным инвесторам.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 219 место в банковской системе РФ с активами в размере 7,5 млрд рублей.