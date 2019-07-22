МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России предложил включать в "черные списки" лиц с отрицательной деловой репутацией организаторов и бенефициаров финансовых пирамид и организаций, занимающихся нелегальным кредитованием, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Мы предлагаем вернуться к обсуждению законодателями вопроса о необходимости дополнения списка лиц с отрицательной деловой репутацией, дополнив их организаторами и бенефициарами… финансовых пирамид и нелегальных кредиторов, в принципе, "нелегалов" на финансовом рынке", — сказал он журналистам.

Лях добавил, что в настоящее время список в основном состоит из тех финансистов, которые были в организациях с отозванной лицензией. "А если организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке, таких лиц нет. Мы считаем, что необходимо как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить (список — ред.). Потому что эти лица обладают не менее отрицательной деловой репутацией", — подчеркнул глава департамента ЦБ.

Он отметил, что регулятор считает целесообразным начать обсуждение данного вопроса в ходе осенней сессии ГД.

Ранее в понедельник Лях сообщил, что Банк России в первом полугодии текущего года выявил 1,024 тысячи нелегальных кредиторов, а также 154 финансовые пирамиды.